نجل توفيق الدقن: والدي عاني من الفشل الكلوي وكان مثقفا

تحدث ماضى نجل الفنان توفيق الدقن، عن حياة والده، قائلا إن والده عاني فى أخر عامين من حياته بمرض الفشل الكلوي.

وأضاف ماضى نجل الفنان توفيق الدقن، خلال حواره ببرنامج “معكم” تقديم الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”: “أحلي من الشرف مفيش أعلي إفيه لوالدي”، موضحا أن والده كان مثقفا فى التاريخ والفن والسياسة، كما أنه نجح بأدوار الشر بكل إختلافها.

وتابع ماضى نجل الفنان توفيق الدقن: “والدي كان له دور فى عملي بالمحاماة وحصل على وسام الفنون والعلوم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجائزة الإدارة من محمد أنور السادات”.