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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هل عاد من جديد.. تقرير مثير للجدل لمنظمة الصحة حول فيروس كورونا

.تقرير مثير الجدل
.تقرير مثير الجدل لمنظمة الصحة حول فيروس كورونا

أثار تصريح مثير الجدل لمنظمة الصحة العالمية بدء زيادة عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم للإصابة بفيروس كورونا لترتفع بنسبة 80% في الفترة  من العاشر من يوليو حتى السادس من أغسطس.


 وفقاً لبيانات "سانتيه بوبليك فرانس" Santé publique France. تخطت الشعوب فيروس سارس-كوف-2 وذلك بعدما استمر بالانتشار لمدة ثلاث سنوات ولكنه يعود حالياً إلى أذهان فرنسيين لتؤكد بعض المؤشرات عودة انتشاره. بنسبة 31% مقارنةً بالأسبوع السابق، مع تسجيل 920 حالة

وأكدت وكالة الصحة العامة أن "الأرقام ما زالت معتدلة". وسجلت موجات الوباء خلال صيف وشتاء العام 2022 أكثر من 4000 حالة أسبوعياً.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا فيروس سارس

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