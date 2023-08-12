مروان سداوي: أوكا وأورتيجا فتحا بابا كبيرا لسماع المهرجانات وتقبلها.. فيديو

أكد المطرب مروان سداوي، أن المستمعين أصبح لديهم وعي في السمع والحكم على الأغنية، لافتا إلى أن أوكا وأورتيجا فتحا بابا كبيرا لسماع المهرجانات وتقبلها.

ويجز فتح مجالا آخر لسماع مزيكا الراب

وصرح مروان سداوي ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة صدى البلد، أن ويجز ممن فتحوا مجالا آخر لسماع مزيكا الراب، منوها أن أغنيات الراب أغلبها غير مفهومة من حيث الكلمات؛ وذلك بهدف بحث المستمع عن معنى وكلمات الأغنية.

وأضاف مروان سداوي أن كتابة تراكات أغنية المهرجانات تعبر عن الإحساس، مشيدا بأورتيجا قائلا: من أرجل الناس اللي قابلتها في حياتي.. حبيبي وأخويا وشخص نظيف وطيب من جواه.

وتابع: «مصطفى قمر طلب مني تراك للأغنية الدعائية لحريم كريم ج2، وأنا مبسوط بالمشاركة في العمل الرائع دا».

نفسي أغني مع عدوية

وعلق مروان سداوي قائلا: نفسي أغني مع محمد عدوية شرقي؛ لأنه مختلف ومش بيخاف، وكمان نفسي أشتغل مع محمد منير، خصوصا أنه بيأخذ كل تراك على شكله وصوته.

واختتم: بكتب وبلحن لنفسي وكل حد بتعامل معاه بيكون حبيبي وصديقي، واتسرق مني تراكات كثيرة كاملة، لكني فتحت التراك لكل اللي سرقها مني.



