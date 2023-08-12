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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إزالة تعديات بمركز مارينا العلمين.. وحملات متنوعة بمدينتي الشروق و6 أكتوبر

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات المقامة داخل حدود جهاز القرى السياحية بوحدة " فيلا " نموذج ( مميزة ) بالمنطقة 22 بمركز مارينا العلمين السياحي والمتمثلة في ضم مسطح أخضر للوحدة من الجهة الشرقية والجهة القبلية، بدون ترخيص.

ونص القرار على أن يتولى جهاز القرى السياحية بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ  القرار.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شَن حملة مُكبرة لمراجعة موقف المركبات والمعدات الثقيلة العاملة بالمدينة، حيث جابت الحملة الطرق الرئيسية والفرعية بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 7 مخالفات بها 2 خلاطة و 2 لودر، يعمل بدون تصريح وكذا 3 مركبات " تروسيكل " نباشين، وتم اقتيادهم والتحفظ عليهم بمقر الجهاز وتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من إيقاف مخالفتى بناء فى مهدهما، وتمثلت تلك المخالفات فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحاً أن اللجنة قامت بإيقاف الأعمال فى مهدها فور وجود مواد البناء المعدة لغرض المخالفة، والشروع فى التنفيذ وذلك بإحدى قطع الأراضى بالحى الثانى، وكذلك إزالة الحوائط المخالفة خارج النسبة البنائية بقطعة أرض بالمنطقة السابعة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالة موسعة، على القطاعين الشمالي والجنوبي، لإزالة مخالفات البناء، استهدفت أحد الكمباوندات بالقطاع الشمالي، وأسفرت عن إزالة فورية لزيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للعمائر السكنية أرقام ٢٢ ،٢٣، ٢٤، ١٢.

وأضاف "النجار"، أنه تم شن حملة على القطاع الجنوبي بالمدينة، استهدفت الحي الأول، وأسفرت عن إزالة استوديوهات مخالفة لشروط التراخيص للقطعة رقم ٣٩٤ بالمجاورة الثانية، وكذا إيقاف تحويل النشاط من سكني إلي تجاري بالمخالفة للشروط خلف قطعة رقم ٣٩٧.

وفي سياق متصل، وجه " النجار " باستمرار رصد ومتابعة وضبط السيارات المخالفة والمضخات التي تعمل دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن، حيث استهدفت حملات المرور الأمني القطاع الشرقي، وأسفرت عن ضبط مضخة وبامب ( تعمل بدون تصريح ) بالمجاورة الثانية عشرة بغرب سوميد، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائق ومالك المضخة.
 

الجهة الشرقية الجهه القبلية الدكتور عاصم الجزار البنائية الطرق الرئيسية العمران

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