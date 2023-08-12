تعرف على هدف أوكرانيا من هجمات المسيرات على روسيا

أعلنت السلطات الموالية لروسيا، عن إسقاط صاروخين أوكرانيين بواسطة الدفاع الجوي الروسي اليوم السبت فوق جسر القرم، الذي يعد بنية تحتية مدنية وعسكرية مهمة تربط روسيا بشبه الجزيرة، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز.

وقال زعيم القرم سيرجي أكسيونوف على تطبيق تيليجرام "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو بالقرب من مضيق كيرتش، ولم يصب جسر القرم بأضرار".

وقالت وزارة الدفاع أيضا إنها أحبطت محاولة هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الدفاع "الليلة الماضية (الجمعة إلى السبت) ، أنه تم إحباط محاولة نظام كييف في هجومها الإرهابي بواسطة 20 طائرة بدون طيار ضد أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم".

وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة أوكرانية بدون طيار بينما دمرت الحرب الإلكترونية ست طائرات أوكرانية.

وأضافت وزارة الدفاع أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وجاءت هذه الأنباء بعد إعلان الجيش الروسي ، الجمعة ، عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في غرب موسكو ، على خلفية تزايد الهجمات من هذا النوع التي تستهدف العاصمة الروسية.

وقال الجيش الروسي إن الطائرة بدون طيار كانت تستهدف "منشأة على أراضي موسكو" ، دون إعطاء تفاصيل عن الهدف المحتمل للطائرة.

كان رئيس بلدية موسكو قال في وقت سابق إن الطائرة المسيرة تحطمت "دون إحداث أضرار كبيرة" في حديقة غابات على ضفاف نهر موسكفا الذي يمر عبر العاصمة الروسية.

وحول ما تريده كييف من هذه الهجمات، بحسب المحللين، هو إرسال رسالة إلى موسكو القوية، بأن أوكرانيا تستطيع اختراق الدفاعات في أي وقت، وأنها قادرة حتى ولو شكليًا إثارة السخط المحلي، ضد الحكومة، لاقتراب الخطر كثيرًا من الناس، بل وتهديد أمنهم في قلب العاصمة.