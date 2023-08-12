نائب رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن ثورة شاملة تفوق الصناعية

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، إن الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير أكبر على بريطانيا من الثورة الصناعية، لكنه حذر من أنه قد يستخدمه قراصنة للوصول إلى معلومات حساسة من الحكومة.

ووفقا لما قاله، أوليفر دودن، لصحيفة صنداي تايمز، إن الذكاء الاصطناعي يمكنه تسريع الإنتاجية وأداء جوانب مملة من الوظائف.

قال دودن لصحيفة التايمز: "هذه ثورة شاملة قادمة". "سيغير تقريبًا جميع عناصر الحياة خلال السنوات القادمة، بل وحتى الأشهر، في بعض الحالات. إنها أسرع بكثير من الثورات الأخرى التي شهدناها وأكثر اتساعًا، سواء كان ذلك اختراع محرك الاحتراق الداخلي أو الثورة الصناعية."

قال دودن إن الذكاء الاصطناعي سيسمح للحكومات باتخاذ قرارات أسرع في المستقبل. تستخدم طلبات اللجوء التي تعالجها وزارة الداخلية بالفعل الذكاء الاصطناعي، ويمكن حتى استخدامها في تقليل الأعمال الورقية.

قال: "الشيء الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي حاليًا بشكل جيد حقًا، فهو يأخذ كميات هائلة من المعلومات من مجموعات البيانات في أماكن مختلفة ويمكّنك من الوصول إلى نقطة يمكنك فيها اتخاذ القرارات". "لن يقوم الوزراء أبدًا بتعهيد اتخاذ القرارات للذكاء الاصطناعي."

لكنه حذر من أن الإرهابيين قد يستغلون الذكاء الاصطناعي لتوسيع المعرفة بشأن المواد الخطرة أو القيام بعمليات قرصنة واسعة النطاق في أعقاب مثل هذه الهجمات ضد مفوضية الانتخابات وجهاز الشرطة في أيرلندا الشمالية.

تم نشر تفاصيل أكثر من 10000 ضابط وموظف في دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية على الإنترنت لعدد من الساعات يوم الثلاثاء، بعد خرق للبيانات.

قال دودن: "يمكنك اختصار القرصنة بواسطة الذكاء الاصطناعي. القدرة على القيام بأشياء مدمرة - يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على القيام بذلك.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، يجب أن نكون حريصين على عدم المبالغة في هذه الأشياء والقيام بذلك على أساس الأدلة، ولكن هناك خطر يجب معالجته."

أقر دودن بأن نمو الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إعادة هيكلة كبيرة للاقتصاد، وقال إن الحكومة ستضمن عدم معاقبة البشر. وقارن انتشار الذكاء الاصطناعي باختراع السيارة.

وقال: "لدينا سوق عمل شديد الضيق ومهمة الحكومة هي التأكد من أن الناس يمكن أن ينتقلوا". "في النهاية، يجب أن يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على القيام بالأجزاء المملة من الوظائف، بحيث يمكن للبشر التركيز على الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام."