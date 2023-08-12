إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة طفل (15 عاما) بالرأس، وشاب (22 عاما) بالكتف.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من جنين على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد واحتجزت ثلاثة شبان.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد عوض أبو عبيد أثناء مروره على حاجز "دوتان" جنوب جنين.

في السياق، احتجزت قوات الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، الأسير المحرر محمد فياض بشناق من رمانة غرب جنين، وعمار زياد جبارين، وسعيد محمد عبد النبي من الطيبة غرب جنين.