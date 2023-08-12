محللون: قادة الانقلاب في النيجر واثقون من تمسكهم بالسلطة.. تقرير

ظل قادة الاستيلاء العسكري على النيجر متحدين في نهاية هذا الأسبوع ، واثقين على ما يبدو من أن الفوضى بين المعارضين الإقليميين ، والدعم من الأنظمة العسكرية الأخرى في البلدان المجاورة ، وموجة من التعبئة الشعبية في الداخل ستسمح لهم بالاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى.

ولا يزال محمد بازوم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً، محصوراً في مقر إقامته الرسمي في نيامي، العاصمة ، وسط جهود دولية متعثرة لإقناع الحكام الجدد للبلد غير المستقر ولكن المهم استراتيجياً بالعودة إلى ثكناتهم بعد أسبوعين من شن انقلاب.

ويقول المحللون إن عبد الرحمن تشياني، القائد السابق للحرس الرئاسي الذي يقود النظام الجديد، وزملائه من كبار الضباط قد استهان بهم من قبل المراقبين في المنطقة وخارجها.

واضافوا 'على عكس الانقلابات الأخرى [مؤخرًا] ، هؤلاء ضباط رفيعو المستوى ، رجال في الستينيات من العمر ، يتمتعون بالكثير من الخبرة ومن بينهم بعض المدربين جيدًا حقًا.

وقالت كورين دوفكا ، مستشارة مستقلة ومؤلفة محترمة تعمل في منطقة الساحل ، ‘إنهم لا يملكون جميع البطاقات في الوقت الحالي ، لكنهم بالتأكيد يمتلكون الكثير منها’ مضيفة 'كل من تحدثت إليهم [في النيجر] يقولون إن القطار غادر المحطة وبازوم لن يعود'.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، الخميس، إن قوة عسكرية وُضعت على أهبة الاستعداد لاستعادة الديمقراطية في النيجر، لكنها لم تذكر تفاصيل عن كيف ومتى يمكن أن يحدث التدخل.

وتم تأجيل اجتماع تخطيط رئيسي لرؤساء أركان جيش غرب إفريقيا إلى أجل غير مسمى.

وكان الموعد النهائي السابق الذي تم تحديده بعد وقت قصير من انقلاب 26 يوليو قد انتهى يوم الأحد ، وتحول بولا أحمد تينوبو ، رئيس نيجيريا ، إلى التأكيد على الدبلوماسية والمفاوضات لحل الأزمة.

وقال أولاينكا أجالا ، الخبير في شؤون غرب إفريقيا والساحل بجامعة ليدز بيكيت: 'التهديد [بالتدخل العسكري] كان سوء تقدير'.

واضاف 'حتى أصغر تدخل عسكري قد يكون كارثيًا على المنطقة ... لا أعتقد أن [حكام النيجر الجدد] سيتخلون عن السلطة. لقد ذهبوا بعيدا جدا '.

وفي نيامي، عاصمة النيجر، واصل أنصار بازوم الدعوة إلى أعمال انتقامية قاسية لإضعاف قبضة الجيش المشددة قبل فوات الأوان.

وفرضت منظمة إيكواس عقوبات اقتصادية على النيجر في محاولة لزعزعة استقرار النظام الجديد وردع عمليات الاستحواذ هذه بعد سلسلة مفاجئة من الانقلابات ضد الحكومات الديمقراطية في منطقة الساحل منذ عام 2021.

وقال كوسي ساندا ، مستشار بازوم ، إن عقوبات إيكواس تتناسب مع 'الأعمال الغبية' للجنود.

إن تأثير عقوبات إيكواس واضح للغاية.

وأضاف ساندا: 'لقد ارتفعت أسعار كل شيء تقريبًا ، وتفتقر البنوك إلى السيولة ، لذا لا يمكن لعملائها سحب النقود ، وانخفضت عائدات الدولة بنسبة 75٪ في أسبوع'.

لكن الكثيرين يقولون إن المعاناة التي تسببها مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى حشد التأييد لقادة الانقلاب.

ويركب النظام العسكري في النيجر بالفعل موجة من الدعم الشعبي المتجذرة في الاستياء العميق من إخفاقات قادته المنتخبين في السنوات الأخيرة. بينما ازدهرت النخبة السياسية في كثير من الأحيان ، أحيانًا من خلال الفساد ، يواجه الناس العاديون عنفًا إسلاميًا متطرفًا ، وخدمات بدائية ، وبطالة عالية جدًا ، ونقصًا في الضروريات الأساسية.

وتسبب تعليق امدادات الكهرباء من نيجيريا فى غضب عميق.

وقال حميدو البادي ، 48 سنة ، إنه غير قادر على إدارة متجره في ضواحي نيامي لأنه لا يوجد كهرباء.

وأضاف: 'الأمر صعب للغاية ، أجلس في المنزل ولا أفعل شيئًا ... نحن نعاني الآن ، لكنني أعلم أن المجلس العسكري سيجد حلاً للخروج من الأزمة'.

وقال باسيرو باكي ، الصحفي المستقل في نيامي ، إن شعب النيجر يعاني بالفعل من انعدام الأمن اليومي الناجم عن الإرهاب وتغير المناخ.

'أي عقوبات لا يجب أن تستهدفهن ولكن أولئك الذين استولوا على السلطة بالقوة ... الكثير من شركات الأغذية الطازجة تفلس ، وهناك مرضى يموتون في المستشفيات وفي أجنحة الولادة يتم ولادة الأطفال بواسطة ضوء الكشاف. قال البعض لا ينجو

على الرغم من أن قادة الانقلاب زعموا في البداية أنهم استولوا على السلطة لحماية الأمة بشكل أفضل من تصاعد العنف الإسلامي المتطرف ، فقد تحولوا الآن إلى رواية تركز على الاستغلال المزعوم لموارد البلاد من قبل فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة.

قالت نينا ويلن ، مديرة برنامج إفريقيا في إيغمونت: 'من الواضح أن هذه رواية شعبوية ، وقد تطورت ... من شيء داخلي [يتعلق بالأمن] إلى خطاب معادٍ لفرنسا ومعادٍ للغرب ، وهو بالتأكيد له صدى وحشد الدعم'. المعهد الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل.

قد يكون الخطاب الجديد من الحكام العسكريين للنيجر مصممًا أيضًا لتحويل الانتباه عن الأسباب الحقيقية للاستيلاء على السلطة. بازوم ، الذي انتخب عام 2021 بأصوات 55٪ ، تحرك لتهميش سلسلة من كبار الضباط هذا العام ويعتقد أنه كان يخطط لإقالة تشياني. تم تسمية العديد في تحقيقات الكسب غير المشروع.

ولم يظهر بازوم علنا ​​منذ الانقلاب رغم أن مصادر مقربة منه تقول إنه رفض الاستقالة. وبحسب ابنته ، يعيش الرئيس وعائلته بلا كهرباء ويعتمدون على إمدادات الأرز والمعكرونة.

وتجاهل حكام النيجر العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدولية للوساطة ورفضوا الأسبوع الماضي قبول فرق وساطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيكواس. كما تم إبعاد مسؤول أمريكي كبير.

وقدمت كل من مالي ، التي يحكمها نظام عسكري منذ 2021 ، وبوركينا فاسو ، حيث تولى نقيب عسكري يبلغ من العمر 35 عامًا المسؤولية العام الماضي ، دعمًا كبيرًا.

وقال كيمبا كريمو ، رئيس جناح الشباب في الحزب الرئيسي المعارض لبازوم في النيجر ، إن التهديدات بالتدخل العسكري 'لم تخيف' أحداً.

وأضاف 'سيادتنا وحريتنا عزيزة جدا ... شعب النيجر سيواجه أي جيش أجنبي'.