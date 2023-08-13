علامات نقص الحديد لدى الرضع والأطفال والحامل

نقص الحديد وفقر الدم مشكلة صحية شائعة عند الأطفال، والسبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم هو عدم الحصول على كمية كافية من الحديد، فالطفل المصاب بفقر الدم ليس لديه ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين الكافي.

والهيموجلوبين هو بروتين يسمح لخلايا الدم الحمراء بنقل الأكسجين إلى خلايا أخرى في الجسم، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين

1- علامات نقص الحديد عند الأطفال

هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

جلد شاحب

التهيج أو الهياج

قلة الطاقة أو التعب بسهولة

ضربات قلب سريعة

التهاب أو تورم اللسان

تضخم الطحال

الرغبة في تناول مواد غريبة، مثل الأوساخ أو الجليد (وتسمى أيضًا بيكا)

أسباب نقص الحديد عند الأطفال

المصادر الغذائية منخفضة الحديد: يحصل الطفل على الحديد من الطعام في نظامه الغذائي، لكن الجسم يمتص كمية قليلة فقط من الحديد الموجود في الطعام.

الأطفال حديثو الولادة: المولودون لأمهات يتمتعن بصحة جيدة، يكون لديهم الحديد الذي يحصلون عليه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

قد لا يكون لدى أطفال الأمهات المصابات بفقر الدم أو مشاكل صحية أخرى كمية كافية من الحديد المخزن، والرضع الذين يولدون مبكرًا قد لا يحصلون على كمية كافية من الحديد.

في عمر 4 إلى 6 أشهر، يكون الحديد المخزن أثناء الحمل عند مستوى منخفض، ويستخدم المزيد من الحديد مع نمو الرضيع.

وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بإطعام طفلك لبن الأم فقط خلال الأشهر الستة الأولى، لكن لبن الأم لا يحتوي على الكثير من الحديد، لذا فإن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية فقط قد لا يكون لديهم ما يكفي من الحديد.

قد لا يحصل الرضع والأطفال الصغار على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية.

تغييرات الجسم: عندما يمر الجسم بطفرة في النمو ، فإنه يحتاج إلى المزيد من الحديد لإنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء.

مشاكل الجهاز الهضمي: يعد ضعف امتصاص الحديد أمرًا شائعًا بعد بعض أشكال جراحات الجهاز الهضمي، عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، يتم امتصاص معظم الحديد في الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، أي شذوذ في الجهاز الهضمي (GI) يمكن أن يغير امتصاص الحديد ويسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

فقدان الدم، يمكن أن يؤدي فقدان الدم إلى انخفاض مستوى الحديد، قد تشمل مصادر فقدان الدم نزيف الجهاز الهضمي أو نزيف الحيض أو الإصابة.

نقص الحديد

2- علامات نقص الحديد عند الرضع

قد لا تظهر أعراض لفقر الدم الخفيف مع انخفاض مستوى الحديد وتعداد الدم، قد يقوم رضيعك أو طفلك بما يلي:

تصرف سريع الانفعال

إصابته بضيق في التنفس

اشتهاء الأطعمة غير العادية (تسمى بيكا)

تناول كميات أقل من الطعام

يشعر بالتعب أو الضعف طوال الوقت

لديك لسان مؤلم

يعاني من صداع أو دوار

مع فقر الدم الأكثر شدة، قد يعاني طفلك من:

ازرقاق العين أو شحوب بياضها

أظافر هشة

لون البشرة الشاحب

فقر الدم الناجم عن انخفاض مستوى الحديد هو أكثر أشكال فقر الدم شيوعًا، يحصل الجسم على الحديد من خلال بعض الأطعمة، كما أنه يعيد استخدام الحديد من خلايا الدم الحمراء القديمة.

النظام الغذائي الذي لا يحتوي على ما يكفي من الحديد هو السبب الأكثر شيوعًا، خلال فترات النمو السريع ، هناك حاجة إلى مزيد من الحديد.

يولد الأطفال بحديد مخزن في أجسادهم، لأنهم ينمون بسرعة، يحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى امتصاص الكثير من الحديد كل يوم، يؤثر فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل شائع على الأطفال من سن 9 إلى 24 شهرًا.

يحتاج الأطفال الذين يرضعون من الثدي إلى كمية أقل من الحديد لأن الحديد يُمتص بشكل أفضل عندما يكون في حليب الثدي، كما توفر التركيبة التي تحتوي على الحديد المضاف (المدعم بالحديد) ما يكفي من الحديد.

الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا والذين يشربون حليب البقر بدلاً من حليب الأم أو اللبن الصناعي المدعم بالحديد هم أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم، يؤدي حليب البقر إلى الإصابة بفقر الدم لأنه:

يحتوي على كمية أقل من الحديد.

يسبب فقدان كميات صغيرة من الدم من الأمعاء.

يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الحديد.

الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 شهرًا والذين يشربون الكثير من حليب البقر قد يعانون أيضًا من فقر الدم إذا لم يأكلوا ما يكفي من الأطعمة الصحية الأخرى التي تحتوي على الحديد.

3- علامات نقص الحديد في الجسم

إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فقد لا تدرك ذلك لأنك قد تشعر بالتعب والإرهاق.

تشمل أعراض نقص الحديد ما يلي:

الشعور بالتعب (التعب) والفتور والضعف.

ضيق في التنفس ودوار ورأس خفيف.

تكافح من أجل التركيز وتذكر الأشياء.

أداء ضعيف في المدرسة أو العمل.

الإصابة بالعدوى.

مشاكل السلوك عند الأطفال.

انخفاض الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي).

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا بسبب حالات أخرى.

4- علامات نقص الحديد للحامل

قد تعانين من فقر الدم أثناء الحمل إذا أظهر تعداد الدم الكامل (CBC) أن خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين عبر جسمك منخفضة.

هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق والدوار والبرد وفقدان التنفس، في معظم حالات فقر الدم أثناء الحمل ، يمكن أن يضعك تعديل نظامك الغذائي على الطريق الصحيح.

ما أعراض فقر الدم أثناء الحمل؟

قد لا تلاحظ أي أعراض لفقر الدم الخفيف في البداية، بمرور الوقت، قد تشعر بما يلي:

تعب.

ضيق في التنفس .

تشمل الأعراض الأخرى:

دوخة أو ضعف.

سرعة ضربات القلب.

صداع .

بشرة شاحبة أو جافة أو سهلة الكدمات.

التهاب اللسان.

حركة غير مقصودة في أسفل الساق (متلازمة تململ الساقين).

بحد ذاته سبب لفقر الدم بسبب زيادة حجم الدم، تشمل الأسباب الأخرى لفقر الدم أثناء الحمل عدم تناول ما يكفي من الحديد أو فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك.

يمكن أن تسبب الأسباب الأخرى لفقر الدم الذي يصيب الأشخاص غير الحوامل فقر الدم أثناء الحمل:

أمراض معينة، بما في ذلك فقر الدم المنجلي والثلاسيميا.

التبرع بالدم.

تدفق الحيض الغزير (قبل الحمل).

القرحة والأورام الحميدة.

نقص الحديد

5- علامات نقص الحديد على الجلد

يظهر الطفح الجلدي لفقر الدم على شكل حكة في الجلد أو نقاط حمراء صغيرة تحت الجلد تسمى نمشات.

الطفح الجلدي هو أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد وفقر الدم اللاتنسجي، يمكن أن يكون كلا النوعين من فقر الدم خطيرًا، لكن يمكن علاجهما بشكل كبير.

ما علامات فقر الدم أو نقص الحديد الطفح الجلدي؟

تختلف أعراض طفح فقر الدم أو نقص الحديد اعتمادًا على السبب الأساسي، قد يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد من حكة في الجلد (حكة).

يمكن أن تصبح حمراء ووعرة ومؤلمة عند الخدش.

يظهر الطفح الجلدي المصاحب لفقر الدم اللاتنسجي عادةً على شكل نقاط حمراء أو أرجوانية صغيرة تحت الجلد (نمشات).

يمكن أن تشكل النقاط بقعًا كبيرة ولكنها لا تسبب الحكة أو الألم في العادة.

يمكن أن تحدث هذه التغييرات الجلدية في أي مكان من جسمك.