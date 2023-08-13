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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقنوات الناقلة

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

يحل فريق ليفربول ضيفا علي تشيلسي اليوم  علي ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" .

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium  بتعليق عصام الشوالي

ويحاول فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في صراع بطولة الدوري الإنجليزي أملا في تحقيق اللقب الغائب منذ أخر تتويجا عام 2019-2020

ويحاول فريق ليفربول تحقيق اللقب الـ19 في تاريخه للتساوي مع فريق مانشستر يونايتد أكثر الفرق تتويجا بلقب البريميرليج برصيد 20 بطولة فيما حقق تشيلسي اللقب 6 مرات فقط طوال تاريخه .

علي الجانب الأخر يسعى فريق تشيلسي تحت قيادة ماوريسيو تحقيق الثلاث نقاط الإفتتاحية في البطولة بعد الموسم الماضي الكارثي الذي أنهاه في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة

وكان فريق مانشستر سيتي حامل اللقب حقق الفوز علي منافسه بيرنلي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة الإفتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي ليفربول البريميرليج الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

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