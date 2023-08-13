محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا على تشيلسي اليوم بملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" .

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

ويحاول فريق ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في صراع بطولة الدوري الإنجليزي أملا في تحقيق اللقب الغائب منذ أخر تتويج عام 2019-2020.

ويحاول فريق ليفربول تحقيق اللقب الـ19 في تاريخه للتساوي مع فريق مانشستر يونايتد أكثر الفرق تتويجا بلقب البريميرليج برصيد 20 بطولة فيما حقق تشيلسي اللقب 6 مرات فقط طوال تاريخه .

علي الجانب الأخر يسعى فريق تشيلسي تحت قيادة ماوريسيو تحقيق الثلاث نقاط الإفتتاحية في البطولة بعد الموسم الماضي الكارثي الذي أنهاه في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة

وكان فريق مانشستر سيتي حامل اللقب حقق الفوز علي منافسه بيرنلي بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في المباراة الإفتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.