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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

صدى البلد

نشرت  الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين علي صفحتها الشخصية بفيسبوك منشورا جديدا حذرت فيه من مشروب الطاقة .

وقالت شيرين في منشورها " أنا بحذر الأهالي للمرة المليون ده مش مشروب مياه غازية  ده مشروب طاقة ومع تكثيف الاعلانات عن المشروب ده لازم أحذر تاني

مشروبات الطاقة أسعارها غالية ومش في متناول الجميع إلا المشروب ده سعره زهيد وللأسف الأهالي بيشتروه لأطفالهم على إنه مجرد مشروب مياه غازية ، والأطفال بيشتروه لرخص ثمنه

حد لاحظ إن مكتوب عليه بخط في منتهى الصغر إنه ممنوع على الأشخاص أقل من 18 سنة ، والحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية ؟؟

وقالت شيرين  خطورة مشروبات الطاقة على الصغار والكبار على حد السواء 

مخاطر مشروبات الطاقة  ...

يقبل الكثيرون على هذا النوع من المشروبات من مختلف الأعمار ولا يدركون خطورتها على الصحة خاصة الأطفال والمراهقين  ...

أبرز مكونات مشروبات الطاقة وأكثرهم خطورة، هو الكافيين وهو أهم أسباب أضرار تلك المشروبات ...

تركيز الكافيين بشكل عالي جدا في هذه المشروبات يسبب العديد من المخاطر الصحية  وأهمها تنشيط الجهاز العصبى بشكل مبالغ فيه ، والشعور بالقلق والاكتئاب كما أن زيادة نسبة الكافيين تتسبب في مشاكل في القلب وتزيد من ضغط الدم وتسبب اضطرابات في انتظام ضربات القلب  .

وتتسبب هذه المشروبات في  :

صداع
دوار
غثيان وأحيانا قيئ
الأرق وعدم انتظام النوم 
عدم وضوح الرؤية
تتسبب في السكتات الدماغية والأزمات القلبية .
زيادة فرص الإصابة بالسكر 
تآكل الأسنان
إدمان الكافيين 
زيادة الإفرازات الحمضيةفي المعدة 
التسبب في قرح المعدة
تقرح المرئ 
السمنة
هشاشة العظام 
تغيير سلوكيات الاطفال والشباب وميلهم للعنف

وأهم الأضرار خاصة على الأطفال والشباب زيادة السلوك العدواني والميل للعنف وفرط الحركة  وظاهرة الأطفال المُشَتَتين والمُشتِتين  .

المشروب ممنوع لمن هم دون سن الثامنة عشرة والحوامل لكن للأسف يتم بيعه بلا أية رقابة للأطفال والشباب دون الثامنة عشر مما يشكل خطرا داهما على صحتهم  .

صحة أولادكم أمانة وتوعيتهم مسؤوليتكم .

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