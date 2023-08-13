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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي مش كورة تمامًا.. مجدي عبدالغني يعلق على موعد مباراة الهلال والنصر

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

علّق الإعلامي مجدي عبد الغني علي موعد مباراة النصر والهلال عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 

وكتب مجدي عبدالغني: "النصر والهلال هيريحوا يوم واحد بعد نهائي البطولة العربية وعندهم ماتش في الدوري، اتصرف ألعب بالاحتياطي، ليه لأن مش ذنب الفرق التانية إن النصر خد كأس العرب يعني النصر اخد البطولة لنفسه، إنما تأجلها للأسبوع 38 وتكون حالته اتحسنت وريح وجاهز ويلاعبني وأنا مهدد بالهبوط ويكسبني دي مش كرة تمامًا".

 

علّق رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، على قرارات المغربي رضوان جيد، حكم مباراة الهلال والنصر السعوديين، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، والتي انتهت بفوز “العالمي” بهدفين مقابل هدف.

وقال “البلتاجي” في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الريمونتادا” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن قرار رضوان جيد باحتساب ركلة جزاء للهلال كان صحيحا، ولكن حكام الفيديو قد ظلموا الفريق بإلغاء قرار احتساب ركلة الجزاء.

وأشار “البلتاجي” إلى أن رضوان جيد كان موفقا في عدم احتساب ركلة جزاء للهلال، بعد أن لمست الكرة يد مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، في اللحظات الأخيرة من المباراة.


وأوضح “البلتاجي” أن رضوان جيد أدار المواجهة بامتياز، خاصة أنه أحد أفضل الحكام المتواجدين داخل قارة أفريقيا.

الإعلامي مجدي عبد الغني البطولة العربية الهلال والنصر الهلال والنصر السعودي

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