مستوطنون يقتحمون مدرسة فلسطينية شرق رام الله ويخربون محتوياتها

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، مدرسة فلسطينية في تجمع وادي السيق البدوي شرق رام الله، وخربوا العديد من محتوياتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات ، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وقاموا بتخريب نوافذها، ومحتوياتها، وممتلكاتها وتحطيمها.

وأضاف أن الأهالي في تجمع وادي السيق يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف ترحيلهم وتهويد المنطقة.

صعدت سلطات الاحتلال في المدة الأخيرة ممارساتها العنصرية ضد تجمع "وادي السيق" البدوي، ضمن محاولاتها الرامية إلى تهجير سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم.