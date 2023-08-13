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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. حريق ضخم يلتهم منشأة تخزين في العاصمة الروسية

حريق في موسكو
حريق في موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، باندلاع حريق ضخم في منشأة تخزين بضواحي موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، أن حريقا كبيرا اندلع في مستودع في بلدة رامنسكوي في منطقة موسكو، بالقرب من مطار جوكوفسكي الدولي.

وأشارت "تاس" إلى أن "حجم الحريق 1800 متر مربع".

كما أوضحت وكالة الأنباء الحكومية "ريا"، أن الحريق اندلع في مخزن للأسمدة.

وتُظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالحريق المنشورة على الإنترنت دخانا أسودا كثيفا ولهبا، شوهدت من على بعد مئات الأمتار.

ولا توجد تقارير حتى الآن عن طبيعة الحريق وأسبابه.

وقبل يومين، اندلع حريق في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

ولم توضح الخدمة كيفية اندلاع الحريق في المستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ في بيان أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.

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