عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور 75 ألف مشجع.. كأس السوبر الألماني يروج لمقاصد مصر السياحية

الترويج لسياحة مصر
الترويج لسياحة مصر

 شاركت وزارة السياحة والآثار في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر الألماني ، بين بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ وبطل كأس ألمانيا لايبزيغ على ستاد بايرن ميونخ بحضور أكثر من ٧٥ ألف مشجع، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها وعلى رأسها السوق الألماني الذي يعد من أهم الأسواق الأوروبية.

 

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الوزارة لهذه المباراة تأتي في إطار حرصها على استغلال الأحداث والفعاليات التي تحظى بتغطية إعلامية وحضور جماهيري كبير للترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها الأحداث الرياضية وخاصة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا.

 

وأشار إلى أنه استغلالاً لهذا الحدث الهام، فقد تم الترويج للمقصد السياحي المصري خلال المباراة حيث تم وضع شعار مصر على جميع الشاشات الإلكترونية الموجود في الملعب المضيف للمباراة بالإضافة إلى إعلان عن المقومات السياحية المتنوعة بمصر لمدة 20 ثانية أثناء المباراة على قناة سات1 والتي يشاهدها أكثر من  3.5 مليون مشاهد.

 

وأضاف محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، أنه فى ضوء التواصل الجيد مع شركائنا بالخارج فقد تم دعوة أهم منظمي الرحلات بالسوق الألماني لحضور المباراة، كما تم إطلاعهم على ما تقوم به الهيئة من حملات دعائية مباشرة للجمهور المستهدف ورعاية أهم الأحداث الرياضية بصفة عامة وفي ألمانيا بصفة خاصة، لتعريف المواطن الألماني على ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات، وأنماط، ومنتجات سياحية متنوعة لتشجيعهم على زيارته لاسيما في ظل تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

جدير بالذكر أن هذه المباراة تعد أهم مباراة كرة قدم في ألمانيا حيث يتحدد منها بطل السوبر الألماني لعام 2023 وتحظى بتغطية إعلامية كبيرة على المستوى الدولي والمحلى، حيث حظيت النسخة الماضية لعام 2022، منها بتواجد أكثر من 600 وسيلة إعلامية وتم نقلها مباشرة على قنوات التليفزيون الألماني إلى جانب قنوات سكاي والعديد من القنوات الدولية الأخرى.   

IMG-20230813-WA0010
IMG-20230813-WA0010
IMG-20230813-WA0008
IMG-20230813-WA0008
IMG-20230813-WA0009
IMG-20230813-WA0009
كأس السوبر الالماني السياحة السياحة والاثار الأسواق السياحية الأسواق الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

محمد صلاح حكالي عن الزمالك.. حقيقة كلام ماني عن قطبي الكرة المصرية

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

ترشيحاتنا

احذروا المحتالين.. شرطة أبو ظبي توجه نداء عاجل

الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

تفاصيل خطة ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل

رسميا.. تراجع سعر اليورو والاسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد

رئيس العربية للتصنيع: ندعم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف أعراض المتحور الجديد EG.5

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ