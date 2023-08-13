العناية الإلهية أنقذت الموقف|السيطرة على حريق هائل في مخزن بمنطقة كهرباء جنوب سيناء

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة علي حريق هائل داخل مخزن كبير للخردة بمقر محطة كهرباء جنوب سيناء، الموجودة بمدينة طور سيناء وبالقرب من خزانات الوقود ولولا تدخل العناية الإلهية لكانت وقعت كارثة مُحققة.

وكان اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن خردة بمحطة كهرباء جنوب سيناء.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف وسيطرت علي الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى خزانات الوقود.

وقال شهود عيان إن الحريق اندلع بسبب منشار كهربي لقطع الخردة ونقلها من قبل أحد مقاولي الخردة.

وقد انتقل لموقع الحريق مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء واحمد الحضري نائب رئيس مدينة طور سيناء وعدد من القيادات الأمنية و التنفيذية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .