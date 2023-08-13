سيدة ألمانية تعثر على شئ غريب داخل البطاطس أثناء تناولها الطعام .. اعرف القصة كاملة

كلنا نعرف القصة الاسطورية التي تربينا عليها وكانت تحكي لنا في الصغر وهي عندما كان رجل يصطاد واصطاد سمكة وعاد بها الي البيت وعندما فتحها وجد في بطنها خاتم من الذهب .. هذه الرواية تكررت الآن ولكن مع سيدة المانية تدعي ماريا تروس تعيش في ولايك هيسن الألمانية التي وكدت أمرا عجيبا خلال تناولها وجبة العشاء، اثناء تناولها البطاطس التي أعدتها، وجدت بها خاتم ذهب

ونشر موقع "دويتش فيله". الألماني تقريرا عن هذه الواقعة الغريبة ، لسيدة بالغة من العمر 90 عامًا اعتادت على تحضير وجبتها بنفسها، حيث تسلق حبات البطاطس ، ثم تحتفظ بها في الثلاجة لتتناولها في وقتها المناسب ، وأثناء تناولها إحدى حبات البطاطا، شعرت بشيء صلب وغريب عند تقطيع البطاطة واعتقدت في البداية أنها وجدت دودة أو حشرة داخل الحبة، لكنها اكتشفت بدهشة أن هناك خاتمًا ذهبيًا مدفونًا داخلها ، وكان مكتوب عليه من الداخل، مما آثار، هذا الأمر استغرابها حول كيفية وجوده داخل البطاطس.



وقالت انها اشترت البطاطس من سوبرماركت “ايديكا” بالقرب من منزلها. ومع ذلك، كان تحديد مصدر البطاطس الدقيقة، سواء من داخل ألمانيا أو خارجها، أمرًا صعبًا.

وظهر الخاتم وكان محفور علىه من الداخل حرفي الـ D، W، و تاريخ 53-2-12، بالإضافة إلى قلب و كان داخله حرف الـ N، و يعود عمر الخاتم إلى 1953، أي إلى أكثر من 70 عامًا مضى عليه.

قامت هذه السيدة صاحبة الـ 90 عامًا بالاتصال بصديقتها وتخبرها بالأمر ما جعلها تنشر القصة على وسائل التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، و"فيسبوك"، لمعرفة كيف وصل الخاتم الذهب في بطاطس، وأبرز التحليلات أن الخاتم سقط في تربة خاصة بزراعة البطاطس .. وقالت صديقتها انها تعتقد بأن الخاتم ينتمي إلى سيدة، وتقول: “لا يُمكن لأي رجل ارتداء خاتمًا بهذا الحجم والضيق”.



وعلى الرغم من توقعاتهم أن الخاتم قد فُقِدَ أثناء زراعة البطاطا في الحقل، ت ان يكون الخاتم قد ضاع من أصحابه وبقي مطموراً في التراب حتى زرعت فوقه حقول البطاطس.

وقال الخبير الزراعي، كارل جوزيف-فالمانس من مكتب الدولة للزراعة في ولاية هيسن، من الممكن أن يكون الخاتم قد سقط في الحقل أثناء زراعة البطاطا، ورغم أن هذا الأمر غير مألوف ونادر، إلا أنه يظل ممكنًا.