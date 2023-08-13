رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: تطوير قدرات الموظفين ينعكس على القدرات المؤسسية

لا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري دون تطوير العنصر البشري

قال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إنّ معهد الإدارة الأردني شهد تراجعا في أدائه، ولكن منذ عام 2019 أعيد ربطه مع رئيس الديوان مرة أخرى، وأصبح يستعيد دوره الطبيعي.

وأضاف الناصر في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج "ثم ماذا حدث"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإصلاح الإداري مهم جدا لأي نوع من أنواع الإصلاحات الأخرى مثل الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري لأنه دون وجود كفؤ بعقلية متطورة ويفهم دوره في تقديم خدمة للمستثمر وتبسيط الإجراءات لا يمكن تحقيق نجاح في الإصلاح الإداري، لأن العامل البشري هو المكون الأساسي.

عناصر بشرية مدربة

وتابع رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية: "دون المورد البشري لا يمكن تحقيق إصلاح إداري، قد نتعاقد على أحدث الأجهزة ولا نستفيد منها بسبب عدم وجود عناصر بشرية مدربة ومتطورة، وبالتالي، فإن الأجهزة المركزية هي المسؤولة عن تطوير الموظف والارتقاء بأدائه وقدراته مما ينعكس على تطوير القدرات المؤسسية".