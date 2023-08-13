الاكتئاب وأمراض التوحد.. معالجة نفسية تكشف أهمية الاستشفاء بالفنون التعبيرية

أكدت عائشة رضوان معالجة نفسية بالفنون التعبيرية، أن العلاج بالفنون التعبيرية يتم عن طريق تنظيم العلاقة بين العقل والجسد، لإيصال المشاعر الإيجابية، وإخراج المشاعر السلبية من العقل.

وقالت عائسة رضوان، خلال لقاء لا ببرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”،أن الأبحاث العلمية أكدت أن المشاعر السلبية تؤدي إلى الإكتئاب والأمراض العضوية، ولكن استخدام الفنون التعبيرية سواء في الموسيقى أو الرسم أو الرقص أو الكتابة له فعالية كبيرة في العلاج.

أمراض التوحد

وتابعت معالجة نفسية بالفنون التعبيرية، أن الإكتئاب من أهم الأمراض التي يمكن أن يتم علاجها بالفنون التعبيرية، علاة على علاج فرط الحركة في الأطفال، وأمراض التوحد.