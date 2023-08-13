لها فعالية في مواجهة العديد من الأمراض.. استشاري مناهج توضح تفاصيل العلاج بالموسيقى

أكدت دكتورة رحاب كمال، استشاري المناهج الموسيقية والتأهيل والعلاج بالموسيقى، أن الموسيقى لها فعالية كبيرة في علاج العديد من الأمراض، مشيرة إلى أن الموسيقى بمثابة أداة لتحسين الصحة النفسية والجسدية للإنسان.

وقالت رحاب كمال، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، أن العلاج بالوسيقى غير موجود في الوطن العربي، ولكن كان لدي شغف في علاج بعض الحالات بالموسيقى، وكان من ضمن تلك الحالات أنه عالجت طفلة مصابة بالتوحد.

تحسين الحالة النفسية والجسدية.

وتابعت استشاري المناهج الموسيقية والتأهيل والعلاج بالموسيقى، أن الموسيقى تستخدم لدعم الجانب النفسي للمرضى وذويهم، مشيرة إلى أن العلاج عبارة عن استخدام مؤثر خارجي وهو الموسيقى، لتحسين الحالة النفسية والجسدية.