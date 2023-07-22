استشارية توضح تفاصيل وطرق التأهيل والعلاج بالموسيقى| شاهد

قالت رحاب كمال، استشاري المناهج الموسيقية والتأهيل والعلاج بالموسيقى، إن الموسيقى بمثابة أداة لتحسين الصحة النفسية والجسدية للإنسان، متابعة: العلاج بالموسيقى يتواجد داخل المستشفيات ودور التأهيل والمسنين.

وأضافت "رحاب كمال" خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الموسيقى تستخدم لدعم الجانب النفسي للمرضى وذويهم، مشيرة إلى أن العلاج عبارة عن استخدام مؤثر خارجي وهو الموسيقى، لتحسين الحالة النفسية والجسدية.

واسترسلت: الموسيقى تفرز هرمونات داخل جسم الإنسان، وتعمل على تقوية جهاز المناعة وتحسن الحالة النفسية، وبالتالي تقبل العلاج والتعامل مع الأخرين، مشددة على أن الموسيقى تعالج قصور عديدة، مثل القصور في التواصل.

وأكملت: "مش شرط يكون الطفل عنده موهبة العزف.. إحنا بنقدم أشكال موسيقية باستخدام عدة آلات لتقوية الحالة الجسدية والصحية".