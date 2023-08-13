هاني حتحوت يكشف أخر تطورات إنتقال أشرف بن شرقي لـ بيراميدز

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن موقف المغربي أشرف بن شرقي من العودة للدوري المصري مرة أخرى.

وقال حتحوت خلال برنامجه الاذاعي طويلة وعالية ظهر اليوم الأحد أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق يملك بالفعل عرضا من نادي بيراميدز.

وأشار حتحوت إلى أن اللاعب يملك عروضا أخرى من قطر والامارات بخلاف بيراميدز من أجل اختيار وجهته في الموسم المقبل.

وأكد حتحوت أن بن شرقي يستبعد فكرة العودة للدوري المصري في الموسم القادم ويفضل الاستمرار في الملاعب الخليجية خلال الموسم المقبل بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة الإماراتي.