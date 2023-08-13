محاضر ضد المواطنين المتسببين في إهدار المياه بالعريش

كلف اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، مدير إدارة تحسين البيئة ورؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش بعمل إنذارات للأهالي أصحاب مزاريب المياه أعلى الأسطح والتي تتسبب في إهدار المياه والإبلاغ عنهم بالاسم والعنوان لعمل اللازم.



يأتي ذلك تنفيذا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.



ويهيب مجلس مدينة العريش، بالمواطنين بضرورة تركيب عوامات داخل الخزانات لعدم إهدار المياه والحفاظ عليها وعدم التعرض للمساءلة القانونية.



حيث تعتمد مدينة العريش على المياه المنقولة من محطة القنطرة شرق، وكذلك محطات تحلية المياه التي أقيمت مؤخرا على ساحل البحر بالعريش، خاصة محطة تحلية المياه غرب العريش والتي تندى أكبر محطة لتحلية المياه لطاقة 300الف م٣ بوم... حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 100ألف م٣ أيام.