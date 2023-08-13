إلهام شاهين تدعو الفنانين لحضور النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

عبرت الفنان الكبيرة إلهام شاهين، عن عميق تقديرها وسعادتها بانطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.



وقالت إلهام شاهين، في كلمة لها في المؤتمر الصحفي لانطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد: أدعوا فناني مصر لحضور النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما.

وعن جمال مدينة العلمين الجديدة، قالت إلهام شاهين، :" عايزين كل دورة لمهرجان القاهرة للدراما تبقي هنا".

وحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة إلهام شاهين كما حضر كل من الفنان يحيى الفخرانى والفنانة نجلاء بدر والفنان إيهاب فهمي والفنان أحمد سلامة.