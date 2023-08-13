إلهام شاهين: أتمنى عودة المؤلفين الكبار.. وأتعجب من ورش الكتابة

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن أمنيتها في أن يعود المؤلفين الكبار الي الكتابة، مؤكده ان هناك أسماء لها ثقل ويجب أن تعود ويجب أن نهتم بالكتابة، وبالنسبة للشباب نحتاج إلى مجهود اكبر.

وتابعت خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان القاهرة للدراما :" أتعجب من فكرة ورش الكتابة، ولكنها لاتنفع معي، وانا احب كتابة مؤلف واحد، وانا سعيدة أن العام أصبح ملئ بالأعمال الدرامية وغير مقتصرة على موسم واحد.

اقيم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإحتفالية 60 سنة دراما في نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.

حرص يحيي الفخراني على ابداء اعجابة بمدينة العلمين وإقامة الدورة الثانية من المهرجان بها وقال:" المكان به تناسق بين السياحة والفن، ولدينا اماكن رائعة والحقيقة انني سعيد بهذه المدينة واتمنى ان يكون كل مهرجان في مكان مختلف



قالت الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم:" المهرجان هذا العام خاص بالدراما المصرية ولكن سيكون مستقبلا على مستوى الوطن العربي، وسنحتفل بالدراما على كستوى ٦٠ عام، واتمنى ان يشارك كل الفنانين في الإحتفالية، وعلينا ان نفرح ببلدنا، وانظاى العالم كله جاليا متوجهة إلى مصر، ونتمنى ان تكون من أهم الدول في العالم

واعلنت عن اعضاء لجنة التحكيم وهم كريم عبد العزيز وعبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي والمخرج جمال عبد الحميد

وحرص على التواجد في مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، والفنانة نجلاء بدر، وايهاب فهمي.

حرص الفنان أشرف زكي على الإشادة بمدينة العلمين الجديدة وسحرها وجمالها وقال:" سعيد بالنقلة الكبيرة التي تشهدها مصر، ومدينة العلمين، والاقبال الكبيرة على المدينة الساحلية، ونفخر كمصريين ان هذا الصرح الكبير موجود لدينا.

وحكي عن بدايات المهرجان وقال:" لم يتأخر الفنان يخيي الفخراني حينما عرضت عليه الامر، وايضا هذا حدث من الشركة المتحدة، وكلمات الشكر قليلة وعاجزة على ماقدموه لنا ووقفتهم معنا.

واضاف:" هذه الدورة استثنائية ونحتفل بمرور ٦٠ سنة على الدراما المصرية التي جعلت الفن المصري هو الرائد بالمنطقة العربية، ومهم ان نقول لصناع الدراما الذين حعلوا من مصر هوليوود الشرق ان نكرمهم لرد للجميل وعرفان بما قدموه.

وأكد ان المسابقة هذا العام على شقين وهما لجنة التحكيم واستفتاء الجمهور، وسنعلن النتيجتين في الحفل المقام هنا في العلمين يوم ٢٤ اغسطس، ومستقبلا سيكون المهرجان عربيا ولكن لم نتمكن في تلك الدورة من فعل هذا ولكن الامر في خطتنا.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها حرص الفنان يحيي الفخراني رئيس المهرجان على القاء كلمة وقال:" أعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية بشرط الصدق وعدم المجاملة، وقديما كان الممثلين يسهرون بعدما يقدموا أى عرض حتى ينتظروا اخبارهم صباحا.

وتابع:" للأسف الشديد اصبح هناك مجاملات، وأرجوا من الصحفيين الحيادية التامة والإيجابية، وعدم الإعتماد بشكل دائم على اراء الجمهور فقط.

وأعلن الفخراني ان هذا العام قاموا بعمل جائزتين وهما جائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور.