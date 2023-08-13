يحيى الفخراني: متفاجئ من جمال مدينة العلمين

أشاد الدكتور يحيى الفخراني، بمدينة العلمين الجديدة والتي يقام فيها مهرجان القاهرة للدراما، مشيرا إلى أن لا مثيل لجمال مدينة العلمين الجديدة.



وأضاف يحيى الفخراني، في كلمة له في المؤتمر الصحفي لانطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، المذاع عبر قناة الحياة، “متفاجئ من جمال مدينة العلمين، وهناك جائزتان في المهرجان وهما جائرة لجنة تحكيم وجائزة للجمهور”.

وحضر كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والفنانة إلهام شاهين مؤتمر مهرجان الدراما في دورته الثانية، المقام بمدينة العلمين الجديدة، كما حضر كل من الفنان يحيى الفخرانى والفنانة نجلاء بدر والفنان إيهاب فهمي والفنان أحمد سلامة.