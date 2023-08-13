محمد حماقي يقترب من مليون مشاهدة باغنية مش كفاية فراق

اقترب الفنان محمد حماقي، من تحقيق أول مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة «مش كفاية فراق» بعد 3 أيام من طرحها على «يوتيوب».

يحيى الفنان محمد حماقى ، حفلا غنائيا بمهرجان قرطاج يوم السبت المقبل 19 أغسطس".

وكشف الفنان محمد حماقى ، عبر حسابه بتطبيق إنستجرام، نفاد تذاكر حفله بمهرجان قرطاج.

وأعلن الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، عن عودته للتعاون مع الفنان محمد حماقي، بعد غياب 4 سنوات، وذلك من خلال منشور له عبر عبر فيسبوك.

وكتب أيمن بهجت قمر، في منشوره عبر فيسبوك: «من أول بتضحك طيب اضحك لحد يا ستار .. رحله طويله مع حماقي غيبنا فيها آخر اربع سنين عن الشغل مع بعض».

وأضاف أيمن بهجت قمر، قائلا: «كام يوم

وهتنزل لي اغنيه جديده وعوده لينا وكمان الاغنيه لحن حماقي ..ان شاء الله تعجبكم وصباحكم فل».

أحدث أغاني محمد حماقي

وطرح المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة مش كفاية فراق وذلك من خلال صفحته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان تامر على ومن توزيع تميم.

وتعتبر هذه الأغنية الثالثة لحماقى خلال هذا الموسم بعد طرح أغنيتين لمون نعناع وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.