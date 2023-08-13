غير مهذبة|تعرف على أذكى الحيل للتعامل مع الشخص الفضولي و الرد عليه

كشفت الستات عن 5 حيل لمواجهة الأسئلة الفضولية، و الطريقة اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الأسئلة و الأشخاص الذين يقومون بتوجيهها.

قالت سهير جودة، خلال تقديمها برنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إنه في حالة توجيه سؤال عن المُرتب أو أي شيء مادي فيعتبر السكوت هو الرد، أو عن طريق المزح أو تغيير الموضوع مع الأشخاص الذين على معرفة به.

وأضافت "جودة"، أن هناك عدة أسئلة تُصنف أسئلة غير مٌهذبة، و منها السؤال عن ( الزواج، الطلاق، الخلفة، السن و المرتب)، و تعتبر جميعها أسئلة شخصية و خاصة و لا يمكن السؤال عنها من شخص ذو صلة أو غريب.

ومن جانبها، أفصحت مفيدة شيحة، عن حيلة أخرى للتعامل مع الأسئلة الفضولية، و ذلك عن طريق الرد عن سؤال بسؤال على سبيل المثال: ما سبب هذا السؤال أو ماذا تريد منه؟، و هذه الحيلة للأشخاص الغريبة.

ولفتت، إلى طريقة أخرى في الرد على أسئلة الأشخاص الذين ليسوا لهم صلة بك، قائلة: "أنسب رد هو أنك تقول أول ما نكون أصحاب قريبين هبقى أقولك و أرد"، و هذا يرجع إلى الحدود التي ترسمها للشخص الذي تتعامل معه.

لا مفر من الأسئلة الفضولية

وتابعت، هناك ذكاء مع التعامل مع الأسئلة الفضولية و لكن ليس هناك هروب منها، و هناك حيل دفاعية للتعامل مع الأسئلة الشخصية و الغير مرغوب فيها و اقتحام الخصوصيات.



