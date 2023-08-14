خبير أمن المعلومات: أهم شيء عند الشباب على السوشيال دلوقتي المتابعين والتريند

أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على وجود ظاهرة حالية و هي فوبيا التكنولوجيا، و التي يخشى فيها الشباب أن يخسروا الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، و استعدادهم لفعل أي شيء لعدم التعرض لهذه الخسارة و خاصة عند وجود عدد كبير من المتابعين على المنصات.

وأضاف وليد حجاج، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن الشاب في هذة الحالة يقوم بفعل أي شئ لأستمرار كونه "تريند"، موضحا أن الذكاء الاصطناعي أتاح فرصة للسرقة الذكية أو الابتزاز من خلف الشاشات، وأصبحت الأدوات سهلة و متاحة و مجانية ليقوم بأي ابتزاز.

وأوضح، أن الأدوات المدفوعة تعطي جودة أعلى، بالإضافة إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على حفظ كلمات خاصة بالفرد بجانب نبرة صوته و التي تمكنه من إنشاء محتوى مُفبرك كامل يصعب تمييزه عن الحقيقي، لافتا إلى أن كل هذه الأساليب هي الأكثر انتشارا بالفترة الأخيرة و التي تتسبب في عدة كوارث.

الخصوصية انتحرت

وتابع، أن من خلال صورة واتساب أو فيسبوك يمكن اختراع هذه الفيديوهات المزيفة، خاتما: "الخصوصية انتحرت".

