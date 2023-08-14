بسبب صورة سيلفي.. سقوط صبي من جبل ارتفاعه 30 مترا

كاد يفقد صبي حياته أثناء التقاطه صورة سيلفي من أعلى جبل في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث وقف على الحافة لالتقاط الصورة مجازفا بحياته.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، أصيب صبي يبلغ من العمر 13 عامًا بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع 30 مترًا أثناء رحلة عائلية إلى جراند كانيون، واستغرقت فرق الطوارئ ساعتين لإنقاذ الصبي، الذي انزلق في مسار برايت أنجل بوينت يوم الثلاثاء.

تم نقل الصبي عن طريق الجو إلى مستشفى في لاس فيجاس لتلقي العلاج، حيث تبين أنه يعاني من تسع فقرات مكسورة، وتمزق في الطحال، وانهيار الرئة، وارتجاج في المخ، وكسر في اليد، وخلع في إصبعه.

صبي يخاطر بحياته من أجل صورة سيلفي

وصرح الصبي، وايت كوفمان، لمحطة التلفزيون KPNX: "كنت على الحافة وكنت أتحرك بعيدًا عن الطريق حتى اتمكن من التقاط صورة. جلست على الأرض وأمسكت بصخرة، فقدت قبضتي بالصخرة وبدأت في التراجع".

تم إرسال فرق الإنقاذ إلى الوادي لاستخلاص الصبي المصاب من السقوط، وبعد الحادث، عاد والد الصبي، بريان كوفمان، إلى منزلهم في نورث داكوتا، حيث تلقى خبر سقوط ابنه وإنقاذه.

وقد أعرب كوفمان عن شكره العميق لجميع الجهود المبذولة، قائلاً: "نحن ممتنون للغاية لعمل الجميع. ساعتان كانت محفورة في ذاكرتنا في مثل هذا الوضع".

كان وايت ووالدته في رحلة لزيارة المتنزهات الوطنية عندما وقع الحادث. وأعلن كوفمان أن ابنه غادر المستشفى يوم السبت وتم نقله إلى المنزل.

وأضاف كوفمان في مقابلة مع KPNX: "نحن محظوظون لأننا أعيدنا طفلنا إلى المنزل في سيارة في المقعد الأمامي بدلاً من صندوق السيارة".