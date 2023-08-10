اعتداء همجي لقوات الاحتلال على صبي فلسطيني.. شاهد



بث المركز الفلسطيني للإعلام مقطع فيديو لاعتداء وحشي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على طفل خلال اقتحامها لمنطقة الحصاميص في مدينة قلقيلية.

https://twitter.com/PalinfoAr/status/1689659383557365760?s=20

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ، اليوم الخميس، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء حنايشة، أثناء مروره على حاجز "دوتان".

وفي سياق آخر أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن استخدام أستراليا مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وجاء في بيان الخارجية :" نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

