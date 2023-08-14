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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برامج مميزة بجامعة عين شمس لطلاب الشعبة العلمية والأدبية في تنسيق 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تقدم جامعة عين شمس، حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالي الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز ، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

 

الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس تعلن عن قبول دفعة جديدة

يعلن القسم المصري الفرنسي ( الشعبة الفرنسية ) بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، عن قبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة وخريجي المدارس الدولية الحاصلين على شهادة IG ،Bac ، علما بأن الدراسة في القسم باللغات الثلاث( الفرنسية  - العربية والانجليزية ) و مدة الدراسة 4 سنوات.

ويتم تدريس المقررات الفرنسية بواسطة نخبة من أساتذة القانون الفرنسيين من كلية الحقوق جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا ، وتدرس المقررات العربية والإنجليزية من خلال نخبة من أساتذة القانون المصريين بكلية الحقوق جامعه عين شمس.

و يتم تدريب الطلاب خلال فتره الدراسة على المحكمة التدريبية ونماذج المحاكاة الافتراضية حتى يكونوا مؤهلين بعد تخرجهم للالتحاق بالهيئات القضائية والنيابية والعمل بمكاتب المحاماه المصرية والدولية.

و يحصل الطالب بعد اتمام دراسته على شهادتين شهادة  ليسانس الحقوق من جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا وشهادة الحقوق ( الشعبة الفرنسية )  جامعة عين شمس.

كما يمكن للخريج استكمال دراسته (الماجستير والدكتوراة) جامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا ويحق للطالب المتفوق الحصول على منحة لدراسه الماجستير بجامعة جون مولان ليون 3 بفرنسا.

و يمكن للطلاب مواصلة دراستهم العليا بماجستير القانون العام للأعمال والذي يتم من خلال جامعه مولان ليون 3 بفرنسا وتكون الدراسة في الشعبة الفرنسية بكليه الحقوق جامعه عين شمس.

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انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

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شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة للطلاب المصريين

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مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بسياسة واقتصاد.. وألسن 82.4% وفنون جميلة 70%

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أخبار التعليم |مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة...خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

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قبل إعلانها بساعات .. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للشعبة العلمية والأدبية

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تنسيق الجامعات 2023 .. مؤشرات بالأرقام قبول كليات الطب والهندسة والأسنان والحاسبات

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خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

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لطلاب الثانوية العامة| خبراء التعليم يكشفون بدائل كليات القمة.. ونصائح ضرورية عند الاختيار

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أفضل البدائل لكليات القمة بالشعبة الادبية والعلمية في تنسيق الجامعات 2023

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تنسيق الجامعات 2023.. توقعات للشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة


كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس  تطرح 6 برامج  لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وذلك علي البرامج التالية :
١- الذكاء الأصطناعي  
٢- الأمن السيبرانى
٣- الوسائط المتعددة الرقمية 
٤- هندسة البرمجيات 
٥- تقنية المعلومات الحيوية 
٦- حوسبة الروبوتات

 

8 برنامج دراسية متميزة باثار عين شمس

أعلنت كلية الاثار جامعة عين شمس عن 8 برنامج دراسية متميزة باثار عين شمس وهى:
1- برنامج ترميم وصيانة التراث المعماري         2(برنامج بيني مع كلية الهندسة)
Architectural Heritage Restoration and Conservation Program
3- برنامج نظم المعلومات الأثرية والتراثية        4 (برنامج بيني مع كلية الحاسبات والمعلومات) 
Archaeological and Heritage Information Systems Program
5- برنامج الآثار الحيوية                               6 (برنامج بيني مع كلية العلوم)
Bioarchaeology Program
بالإضافة الى البرامج السابق بدأ الدراسة بها خلال العام الجامعي 2021-2022م وهي:
7- علوم الآثار والحفائر.  Archaeology and Excavation
8- إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.  Museum and Archaeological Site

 6 برامج متميزة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  بكلية العلوم

 

كما أعلنت كلية العلوم بجامعة عين شمس عن 6 برامج متميزة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة  بعلوم عين شمس وهى برامج :

1 برنامج جيوفيزياء البترول

2 التكنولوچيا الحيوية التطبيقية

3 برنامج المواد وعلوم النانو

4 الميكروبيوچيا التطبيقية والتحليلية

5 برنامج كيمياء البترول والغاز والكيمياء الصناعية

6برنامج صحة البيئة وادارتها

وهذه البرامج المتميزة تتيح للطلاب فرصة دراسة العلوم الحديثة التي تواكب احدث ما وصل اليه العلم في مجالات عدة مما يفتح لهم آفاق جديدة وفرص عمل متميزة.


11 برنامج مانحة لشهادات مزدوجة من جامعات دولية بهندسة عين شمس

وتتمثل تلك البرامج بنظام الساعات المعتمدة في :

هندسة البناء والتشييد

هندسة المـــواد

الـطـاقـة والطاقة المتجددة

هندسة نظم الاتصالات

هندسة التصنيع

برنامج تنسيق المـواقـع فـى العمارة والتخطيط العمرانى

برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات،

برنامج هندسة الميكاترونيات

جامعة عين شمس المجالات والتخصصات

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