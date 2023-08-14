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رئيس التحرير
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علامات شائعة.. أعراض متحور كورونا الجديد

فيروس كورنا
فيروس كورنا

نوع جديد من فيروس كورونا أنتشر  في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أُطلق عليها اسم "Eris" ، وهي منحدرة من XBB - نفس متغير Omicron الذي انبثق عن متغير "kraken" في الشتاء الماضي.

كان يعتقد أن إيريس ، المعروف رسميًا باسم EG.5 ، كان مسؤولاً عن أقل من 1 ٪ من حالات كورونا في الولايات المتحدة في نهاية أبريل ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكن من المقدر الآن أن تمثل 17.3 ٪ من حالات كورونا الأمريكية الجديدة ، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

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قال جون شوارتسبيرج ، خبير الأمراض المعدية ، وهو أستاذ فخري بجامعة كاليفورنيا في كلية الصحة العامة في بيركلي ، لـ Insider: "لقد بدأت ببطء شديد وبعد ذلك يبدو أنها تكتسب قوة فيما يتعلق بالتغلب على أسلافها".

تم تسمية البديل على اسم إيريس ، إلهة الفتنة اليونانية ، في تغريدة من قبل عالم الأحياء التطوري T. Ryan Gregory. إيريس هو أيضًا اسم كوكب قزم في نظامنا الشمسي.

يتوافق الاسم مع إرشادات منظمة الصحة العالمية لاستخدام "تسميات بسيطة وسهلة النطق" لمتغيرات فيروس كورونا باستخدام أحرف من الأبجدية اليونانية.

ولكن على الرغم من أن إيريس ينتشر بسرعة ، إلا أنه لا يبدو أنه يجعل الأشخاص أكثر مرضًا من المتغيرات الأخرى ، وأعراض عدوى COVID-19 تشبه تلك التي تسببها سلالات أخرى.

يعتبر إيريس الآن سلالة الفيروس التاجي المهيمنة في الولايات المتحدة

ظهر Eris لأول مرة في فبراير وهو فرع من Omicron subvariant XBB. لكنها بدأت بالفعل في الظهور في يوليو ، عندما تضاعفت حصتها المقدرة من إجمالي الحالات.

العلماء ليسوا متأكدين بعد من سبب زيادة شيوع إيريس ، لكن الزيادة الهائلة أدت بمنظمة الصحة العالمية إلى ترقية إيريس من "البديل الخاضع للمراقبة" إلى "متغير الاهتمام" يوم الأربعاء، بعبارة أخرى ، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن إيريس يشكل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة العالمية.
قال تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية: "بناءً على سماته الجينية ، وخصائص الهروب المناعي ، وتقديرات معدل النمو ، قد ينتشر EG.5 على مستوى العالم ويساهم في زيادة حالات الإصابة".

وقال شوارتزبيرج: "كل شيء رأيناه حتى الآن بهذا الشكل يشير إلى أن له خصائص تسمح له بأن يكون أكثر قابلية للانتقال من منافسيه"، "لم نر أي دليل حتى الآن على أنه أكثر ضراوة وهذا يجعلنا أكثر مرضًا."

ومع ذلك ، أضاف Swartzberg أن فهمنا لـ Eris كان "لا يزال مبكرًا جدًا في اللعبة - لم نتمكن بشكل كافٍ من دراسة عدد كافٍ من الأشخاص المصابين بـ EG.5 لنعرف على وجه اليقين أنه لا يجعلنا أكثر مرضًا ، أو العكس يجعلنا أقل مرضا ".

تبدو أعراض إيريس مشابهة لأعراض سلالات فيروس كورونا الأخرى

حتى الآن ، تبدو أعراض إيريس مطابقة تقريبًا لتلك التي تسببها سلالات فيروس كورونا الأخرى ، وفقًا لسوارتزبرج، يمكن أن يؤدي إيريس ، مثل السلالات الأخرى التي تسبب COVID-19 ، إلى فقدان حاسة التذوق أو الشم والسعال والحمى والقشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام الجسم والصداع، وقال شوارتزبرغ إن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين يعانون من أمراض مزمنة.
قد يكون إيريس أكثر عدوى من السلالات الأخرى ، لكن لا يبدو أنه أكثر فتكًا، لم يتسبب Eris في وفيات أكثر من سلالة XBB من Omicron ، على سبيل المثال.

ومع ذلك ، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن ارتفاع بنسبة 12.5٪ في عدد حالات دخول المستشفيات من COVID-19 في نهاية يوليو.

المصدر: insider
 

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