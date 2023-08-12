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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل يمكن أن يصاب الأطفال بـالخرف؟ .. معلومات لا تعرفها من قبل

صدى البلد

تم تشخيص إصابة شقيقين من الولايات المتحدة بالخرف، يبلغان من العمر 6 و 2 ،  ويعتبر هذا المرض  نادر في الجهاز العصبي بالنسبة للأطفال،  تم تشخيص الأخوين مايكل وأوليفر بمرض النوع 2 باتينز في أبريل ومايو على التوالي ، حسبما نقلت صحيفة نيويورك بوست عن والدتهما قولها،حيث تم تشخيص إصابة أبنائها بالخرف بسبب هذا المرض الوراثي النادر.

 

يصيب هذا المرض النادر 1 من كل 100.000 طفل حول العالم،  داء باتن له معدل إصابة أقل بواقع واحد من كل 100،000 طفل، يُعرِّف المعهد الوطني الأمريكي للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NINDS) هذا المرض على أنه: مرض باتن (المعروف أيضًا باسم داء الغشاء الدهني العصبي السيرويد ، NCL) هو اسم لمجموعة من اضطرابات الجهاز العصبي الموروثة التي غالبًا ما تبدأ في مرحلة الطفولة، إنها تتداخل مع قدرة الخلية على إعادة تدوير بقايا خلوية تسمى lipofuscin.

أثناء وصف حالتها ، قالت الأم المنكوبة لوسائل الإعلام إنها لم تسمع عن هذا المرض من قبل،  وقالت لوسائل الإعلام "لم أسمع بمرض باتينز ، لذلك بحثت عنه في جوجل على الفور، لقد انهارت للتو في حالة هستيرية، كيف يمكن أن يحدث هذا لطفلي؟". وأضافت: "لم نكن نعرف أي شيء عنه ولم يكن هناك أي شيء مشابه عرفناه في تاريخ عائلتنا القريب".

ما هي أعراض هذا المرض؟
الأعراض الشائعة التي تظهر في المرضى الذين يعانون من هذا المرض هي فقدان البصر التدريجي الذي يؤدي في النهاية إلى العمى والنوبات واضطرابات الحركة والخرف في الأطفال ، يتم التعرف على المرض من خلال نقص المهارات التنموية مثل المشي والتحدث والوقوف، كما يعاني الأطفال من "صعوبات في التعلم وضعف التركيز وفقدان تدريجي للمهارات اللغوية والكلام" ، كما تقول NINDS الأمريكية.

 

 الأعراض التي ظهرت على الأخوين الأمريكيين هي:

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، لاحظ الوالدان أولاً "شذوذًا في وظيفة عين مايكل قبل عيد ميلاده الخامس بقليل"، يقولون إن الطفل الأكبر مايكل بدأ يعاني من نوبات عندما كان في الرابعة من عمره ، لكنهم لم يدركوا أنها شيء خطير لأن نوبات الصرع كانت خفية للغاية، كما شارك الزوجان لوسائل الإعلام أن عينيه بدأت تتدحرج عندما كان يبلغ من العمر خمس سنوات و "بدأ الأمر يحدث أكثر فأكثر بينما كان يمشي ويلعب ويأكل"، أكد اختبار جيني أن الزوجين يحملان مرض باتنس وقد نقلتا الجينات إلى طفلهما الأكبر، يظهر على مايكل أيضًا علامات تعذر الأداء ، وهو اضطراب في الكلام.
بعد تشخيص طفلهما الأكبر ، حصل الزوجان على طفلين آخرين ، يبلغان من العمر 4 و 2 ، تم اختبارهما لهذا ووجد أن طفلهما الأصغر ، البالغ من العمر 2 ، لديه أيضًا هذه الجينات.

المصدر: timesofindia.i

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