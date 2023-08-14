بيان عاجل لـ أوكرانيا بعد اعتراض روسيا سفينة شحن في البحر الأسود

أدانت أوكرانيا بشدة اليوم، الاثنين، اعتراض روسيا سفينة شحن في البحر الأسود أمس الأحد، واصفة إياها بأعمال استفزازية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان صادر عنها إن البلاد تدين بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها روسيا أمس الأحد في البحر الأسود فيما يتعلق بسفينة الشحن "سوكرو أوكان" التي كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل.

وأوضحت الوزارة أن البحرية الروسية انتهكت بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار ، ومعايير أخرى من القانون الدولي.

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تجسد سياسة روسيا المتعمدة في تعريض حرية الملاحة وسلامة الشحن التجاري في البحر الأسود للخطر.

ودعت الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي لاتخاذ "إجراءات حاسمة" لمنع روسيا من إعاقة المرور السلمي للسفن في البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأحد، عن إيقاف سفينة شحن كانت متجهة إلى أوكرانيا بالقوة لتفتيشها.

وقالت الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية أطلقت نيرانًا تحذيرية تجاه سفينة الشحن “سوكرا أوكان” التي تحمل علم بالاو في البحر الأسود، وهي في طريقها إلى ميناء "إسماعيل" الأوكراني.

جاء ذلك بسبب عدم استجابة يستجب قبطان سفينة الشحن على المطالبة بوقف السفينة للتفتيش عن البضائع المحظورة، وتم إطلاق نيران تحذيرية من أسلحة صغيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم إرسال مروحيات "كا-29" مع مجموعة من الأفراد العسكريين الروس من سفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" من أجل تفتيش سفينة الشحن. وبحسب نتائج الاتصالات اللاسلكية، توقفت السفينة، ونزل فريق التفتيش على متن سفينة الشحن".

وأضافت الدفاع الروسية أن السفينة المتجهة إلى أوكرانيا واصلت بعد ذلك التحرك إلى ميناء إسماعيل الأوكراني عقب التفتيش.