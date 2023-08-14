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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح ذهبية لإنهاء علاقة عاطفية دون مشاكل

نصائح ذهبية.. لإنهاء
نصائح ذهبية.. لإنهاء علاقة عاطفية دون مشاكل

اي علاقة العاطفية تمنح الإنسان شعوراً بالسعادة، والاستقرار، وراحة البال ، لكن في بعض الأحيان، يحدث  مشاكل وعدم توافق بين الطرفين، أو شعور طرف منهما بعدم الراحة والسعادة مع الطرف الآخر، ويصبح اتخاذ قرار إنهاء العلاقة شئ صعب ، لذلك هناك بعض  الخطوات لكيفية  إنهاء علاقة عاطفية باحترام  وبسلام وامان وبلا فضائح .. نرصدها وفقا لموقع express

 


خطوات لانهاء علاقة عاطفية بسلام:

 

- لكي يتم إنهاء علاقة بشكل سليمي لابد من التأكد أن هذا القرار هو القرار الحكيم بالفعل، بعد الكثير من محاولات الإصلاح ولكن هناك مواقف لا يجدي معها الإصلاح في شيئ، والوصول لنتيجة أن هذه العلاقة لها أثر سام على النفس والوجدان وعدم تحمل هذا العبأ

⁃ يجب على الشخص أن يكون مستشعر بهذا العناء والعبأ من العلاقة ليتخذ قرار الإنفصال.


- اسأل شريكك عما يمكنك فعله للمساعدة في جعل الانفصال أكثر احتمالًا بالنسبة له، واعلم أنه طريق ذو اتجاهين، لذا قل أيضًا ما الذي يجعله أكثر احتمالًا بالنسبة لك

- حاول التحدث معه، فإذا كنت مجروحًا أو غاضبًا وشعرت بأن مشاعرك تسيطر عليك، فأخبر شريكك أنك بحاجة لبعض الوقت لمعالجة ما تشعر به، وإذا لم تتمكن من الحل يمكنكم الانفصال دون تجريح.

- احرص على اختيار مكان هادئ تشعر فيه مع زوجتك بالارتياح طالما كان ذلك ممكنًا، وإذا أخذتما قرار الانفصال يجب تقبل الفكرة دون إذاء الآخر.

-  انتقاء الوقت والمكان المناسب للحديث مع الطرف الآخر بشأن الإنفصال، وكذلك يكون هادئ ولا ينصح بالحديث أمام العائلة حتى لا يتحول الأمر إلى شجار عالي

⁃ لابد أن يكون هناك جدية واضحة في أنهاء العلاقة بهدوء وسلام.

- اطلب المساعدة من أحد المختصين، إذا كنت غير قادر على التواصل مع الطرف الآخر.

علاقة عاطفية سعادة استقرار مشاكل شريك

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