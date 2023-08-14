حبس مسجلين خطر لحيازتهم 30 كيلو بانجو بقصد الاتجار بالغربية

قررت نيابة مركز سمنود بمحافظة الغربية، حبس متهمين اثنين تم ضبطهما وبحوزتها 30 كيلو من مخدر البانجو بقصد الاتجار وسلاح نارى غير مرخص بعرض الدفاع عن النفس، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت مديرية أمن الغربية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط شخصين اثنين مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود، حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو وزنت 30 كيلو و300 جرام ، وسلاح نارى " فرد خرطوش محلي" وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.