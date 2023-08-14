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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. أمير مرتضى منصور يعتذر عن عدم الترشح لانتخابات الرابطة

صدى البلد

نشر احمد حسن  لاعب منتخب مصر السابق عن مفتجاه بشان أمير مرتضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

و كتب احمد حسن :أمير مرتضى يخطر رابطة الأندية باعتذاره عن التواجد في الرابطة

وكشف الإعلامي طارق السيد نجم الزمالك السابق عن منصب جديد لـ أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بالنادي

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن أمير مرتضي أصبح غير مسؤول عن الكرة في النادي ،حيث يتولى الأمر بالكامل احمد حسام ميدو نجم النادي والمنتخب السابق .


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وأضاف طارق السيد أن أمير مرتضي يقترب من عضويه رابطه الأندية المحترفة حيث رشحه الزمالك لهذا المنصب كما رشح الأهلي عماد متعب كممثل للنادي في الرابطة.

 

وتابع طارق السيد أن أمير مرتضي سيكون له منصب جديد خارج الزمالك خلال الفترة المقبلة.

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امير مرتضى مرتضى منصور امير مرتضى منصور

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