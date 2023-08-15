على قد الإيد.. طريقة عمل الجبنة الرومي بأقل التكاليف

الجبن الرومي من ألذ أنواع الجبن، ولمذاقها المميز والمختلف، واستخداماتها المتعددة في الطهي، يمكن استخدامها لتحضير العديد من الوصفات، تعرفوا على طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل الجبنة الرومي

3 كيلو حليب بقري بلدي غير معلب.

2 كوب زبادي.

نصف كوب ماء مثلج.

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

ملعقة صغيرة ملح.

4 نقط لون طعام أصفر.

شاش قطني.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل:

على نار متوسطة، ضعي الحليب، واتركيه حتى يسخن، دون غليان.

يضاف الزبادي ويقلب باستمرار حتى يمتزج.

يذاب الملح في الماء المثلج، ثم يضاف إلى الحليب، وقلبي جيدًا.

اتركي الحليب حتى يغلي، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة 15 دقيقة.

قلبي الحليب بشكل طولي وليس دائريا، ثم غطيه واتركيه لمدة 20 دقيقة.