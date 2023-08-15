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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على قد الإيد.. طريقة عمل الجبنة الرومي بأقل التكاليف

طريقه عمل الجبن الرومي
طريقه عمل الجبن الرومي زي الجاهز

الجبن الرومي من ألذ أنواع الجبن، ولمذاقها المميز والمختلف، واستخداماتها المتعددة في الطهي، يمكن استخدامها لتحضير العديد من الوصفات، تعرفوا على طريقة تحضيرها في خطوات بسيطة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل الجبنة الرومي

3 كيلو حليب بقري بلدي غير معلب.

2 كوب زبادي.

نصف كوب ماء مثلج.

ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى.

 

ملعقة صغيرة ملح.

4 نقط لون طعام أصفر.

شاش قطني.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل:

على نار متوسطة، ضعي الحليب، واتركيه حتى يسخن، دون غليان.

يضاف الزبادي ويقلب باستمرار حتى يمتزج.

يذاب الملح في الماء المثلج، ثم يضاف إلى الحليب، وقلبي جيدًا.

اتركي الحليب حتى يغلي، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة 15 دقيقة.

قلبي الحليب بشكل طولي وليس دائريا، ثم غطيه واتركيه لمدة 20 دقيقة.

جبنة رومي الحليب الزبادي ملح فلفل أسود

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