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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يهاجم إعلاميا سعوديا بعد انتقاده للدوري المصري .. فيديو

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين علي انتقاد الإعلامي وليد الفراج للكرة المصرية، قائلاً "الحكاية كلها بدأت عندما كان الأستاذ وليد الفراج كان داخل الاستديو التحليلي بعد مباراة النصر والهلال لنهائي البطولة العربية والتي فاز بها نادي النصر وأثناء التحليل قام مشاهد مصري بإرسال رسالة للبرنامج يتحدث فيها عن الدوري المصري والسعودي .. فقال وليد الفراج أن أهم دوري في الشرق الأوسط هو الدوري السعودي .. فرد عليه المشاهد المصري بأن لو ذلك حدث فإن الدوري المصري هو الأهم عالمياً .. ليرد عليه الآخر: لا لا لا ايه اللي انت بتقوله دا يابوحميد .. انا بحترم الكرة المصرية وبحب الأهلي .. بس لا اركن علي جنب شوية".

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وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن وليد الفراج ذكر أن الدوري السعودي يتابعه 40 قناة عالمية .. ومع احترامي الدوري المصري لا يشاهده سوي المصريين فقط بمعني أنه دوري محلي فقط.

وتابع تامر أمين، أن من بعد تلك الواقعة تحول هذا الحديث إلي مباراة بين الشعب المصري والسعودي وكل طرف منهم يدافع عن الدوري الخاص به.

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