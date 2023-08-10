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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين لـ أحمد عبد القادر: جمهور الأهلي سيدنا وتاج راسنا

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

‏قال الإعلامي تامر أمين، إن اللاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي أخطأ خطأ كبيرا بالرد على جمهور الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان يحتاج إلى ضبط النفس والخبرة، مؤكدا أن هذه هي ثاني غلطة له.

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وتابع تامر أمين ‏خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن هذا الخطأ هو الثاني لـ أحمد عبد القادر بعد الخطأ الأول الذي كان في مباراة الهلال السوداني في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عندما رفض مصافحة المدير الفني مارسيل كولر ودفع يده.

 

جماهير الأهلي

 

وأضاف أنه لا يجب الرد على على الجماهير التي من حقها الانتقاد قائلا: "جمهور الأهلي سيدنا وتاج راسنا واللعيب الجد أهم من اللعيب الحريف".

أحمد عبد القادر تامر امين الأهلى مارسيل كولر وسائل التواصل الإجتماعي دوري ابطال افريقيا

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