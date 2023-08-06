ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

قال أحمد حسام ميدو، إن اللجان الإلكترونية موجودة في كل الأندية بالعالم، وعلى مجالس إدارات الأندية، مواجهتها.

وأوضح ميدو، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "اللجان الإلكترونية في كل الأندية في العالم وليس الأهلي فقط أو في مصر فقط".

وأضاف: "اللجان الإلكترونية في كل العالم تُدار عن طريق شركات مُنظمة، وهي مشكلة عالمية".

واختتم حديثه: “اللجان الإلكترونية من أضرار السوشيال ميديا، ومفيش حد ماتمِّش ابتزازه أو اتشتم، ولازم مجلس إدارة الأهلي يحقق، ويعرف مين اللي عرَّض لعِّيبته للابتزاز، خاصة بعد واقعة أحمد عبد القادر الأخيرة”.