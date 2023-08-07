مفيش وقت| ميدو يوجه رسالة نارية لمجلس الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو، رسالة نارية لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، بشأن مستقبل النادي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لعبت لأندية كثيرة لكن على مستوى الأندية يظل اللعب للزمالك وتدريبه هو أكبر شرف حدث لي".



وأضاف: "لا يوجد شخص أهم من الزمالك، الزمالك هو الذي صنع كل نجومه".



وواصل: "أنا مش محسوب على حد، أنا محسوب على نادي الزمالك، وهفضل أدافع عن الزمالك، ولو لقيت أي حد بيشتغل ضد مصلحة النادي هيكون ليا رد فعل".



وواصل: "لو مجلس الزمالك الحالي شايف إنه له دور على الأرض، أنا أول واحد هدعمكم لكن لازم يبقى في حلول على الأرض، خاصة إن الوقت مش في صالح الزمالك".



واختتم: "مفيش حد من جمهور الزمالك هيقبل باستمرار نفس المشاكل الحالية في الموسم الجديد، والمسؤولين الموجودين دورهم حل المشاكل، مفيش وقت ومفيش هزار".

