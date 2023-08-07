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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش أول واحد يشتكي.. ميدو يعلق على أزمة أحمد عبد القادر في الأهلي

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو على هجوم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي على بعض الصفحات التابعة لجمهور الأهلي على السوشيال ميديا.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنا ضد ما فعله أحمد عبد القادر وليس ضد حديثه، المفروض تقول لإدارة النادي وتبلغهم بالكلام ده، وهما يتصرفوا".


وأضاف: "تناول الإعلام لـ قصة أحمد عبد القادر، والهجوم على اللاعب فقط، هذا خطأ، وأحمد عبد القادر ليس أول واحد يشتكي من اللجان الإلكترونية في النادي الأهلي".


وواصل: "عماد متعب، وائل جمعة، محمد فضل، محمد بركات، كل دول اشتكوا من اللجان الإلكترونية التابعة لجمهور الأهلي، وأنا مش ضد معاقبة أحمد عبد القادر، لكن لازم يتحقق معاه ويتعرف هل اللي بيقوله حقيقي ولا لا، والنادي له دورا في حماية اللاعبين".


واختتم: "لازم النادي يكون له دور في حماية لاعبيه سواء الحاليين أو اللي لعبوا في وقت سابق".
 

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