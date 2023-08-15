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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| أحمد شيبة يعلن موعد ومكان جنازة والدته.. وتعليق مثير لمهيب عبد الهادي بعد رحيل لاعب الأهلي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

علق الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، على رحيل مهاجمي النادي الأهلي.  

وكتب مهيب،  عبر حسابه على “فيس بوك”: “ميركاتو رحيل مهاجمي النادي الأهلي بشكل رسمي.. حسام حسن (بيع نهائي إلى سموحة) شادي حسين (بيع نهائي إلى فريق زد) محمد شريف (بيع نهائي إلى الخليج السعودي)”. 

 

أحمد شيبه يعلن تفاصيل جنازة وعزاء والدته

كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن موعد وصلاة الجنازة على والدته، وذلك من خلال “ستوري” حسابه الشخصي على “إنستجرام”. 

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة أحمد شيبة

وكتب أحمد شيبة: “الجنازة بكره بعد صلاة الظهر من أمام مسجد حسان القباري، مينا البصل، والعزاء ليلا بجوار كوبري القباري، شارع الميكس بالإسكندرية”. 

 

من الساحل.. كهربا يستمتع بعطلته الصيفية| شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا برفقة شقيقته من الساحل الشمالي، مستمتعاً بعطلته الصيفية.

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