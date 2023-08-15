من الساحل.. كهربا يستمتع بعطلته الصيفية| شاهد

شارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا برفقة شقيقته من الساحل الشمالي، مستمتعاً بعطلته الصيفية.

وساهم كهربا رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أنيخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.