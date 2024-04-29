اعتدى على شقيقة زوجته.. الإعدام شنقا لطبيب التجميل في أكتوبر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في محكمة زينهم، بمعاقبة طبيب تجميل، بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة، بعد أن جاء رأي مفتي الجمهورية، عقب إحالة أوراق المتهم إليه في جلستها السابقة.

وقال دفاع المجني عليها، إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم عذرية الفتاة، وأكد إدانة المتهم وكان هذا هو سبب قرار النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات.

وأشار إلى أن المجني عليها تدعى “م. ع” 15 سنة، تعرضت للاغتصاب على يد زوج شقيقتها الكبرى، المتهم “مصطفى. س. م”، طبيب تجميل- 33 سنة، بعد إقناعه لشقيقتها (زوجته) بأن تذهب لشراء بعض مستلزمات المنزل، وقام بمعاشرة شقيقتها معاشرة الأزواج في أثناء إقامتها معهما بمنطقة هرم سيتي وبمنطقة الحصري بأكتوبر، بحسب أقوال المحامي أمام هيئة المحكمة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي الجهات المختصة بأكتوبر، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد بتعرض ابنتها “م. ع. ع”، البالغة من العمر 15 عاما، للتعدي، على يد زوج ابنتها الكبرى، “مصطفى. س. م” المشكو في حقه، إذ تعدى على المجني عليها أكثر من مرة في أثناء إقامتها مع شقيقتها، بمنطقة هرم سيتي، وبمنطقة الحصري بأكتوبر.