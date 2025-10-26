استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على "حاجز ميتار" بالقرب من بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد بسام تياهة شعور (20 عاماً) برصاص الاحتلال، قرب بلدة الظاهرية.

وأضافت المصادر أن طواقم الهلال الأحمر تعمل على نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى دورا الحكومي.

وفي السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في قدمه، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي البلدة، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، ذكرت محافظة القدس- في بيان- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدتي بيرنبالا والجديرة شمال غرب القدس المحتلة، دون أن يُبلَّغ عن إصابات أو اعتقالات.