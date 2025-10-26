قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

النائب أحمد دياب: سنركز على ملفات الشباب والرياضة والأندية الجماهيرية

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب
محمد شحتة

أجرت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقب عقد المجلس ثلاث جلسات برلمانية اليوم لإجراء انتخابات اللجان النوعية، والتي أسفرت عن اختيار 14 رئيسًا للجان البرلمانية، و28 وكيلًا، و14 أمين سر، وجاءت أغلب النتائج بالتزكية.

وقال أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة بدأت أول اجتماعاتها اليوم، موضحًا أنه تم منح الأعضاء فرصة لتقديم تصوراتهم بشأن خطة العمل خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لوضع خطة شاملة لعمل اللجنة، مضيفًا أن اللجنة ستركز على ملفات الشباب والرياضة والأندية الجماهيرية، مؤكدًا حرصها على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لتحقيق التكامل في العمل البرلماني.

من جانبه، أكد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة، أن اللجنة ستولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، مع التركيز على أولويات التصدير وتعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن اللجنة ستعمل بالتوازي مع الوزارات المعنية والغرفة الثانية في البرلمان على تطوير التجارة الداخلية وطرح أفكار لمواجهة التضخم والحد من تداعياته الاقتصادية.

وقال أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة، إن اللجنة تُعد من اللجان ذات "العيار الثقيل" نظرًا لتقاطع اختصاصاتها بين قطاعات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة والتنمية المستدامة، والموارد البشرية. وأوضح أن هذه القطاعات مترابطة، إذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون تكامل بين البترول والكهرباء والعمالة والتشريعات المنظمة، مؤكدًا أن عمل اللجنة سيقوم على التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة والسكان، إن اللجنة ستواصل ما بدأته في الفصل التشريعي السابق، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع وزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، موضحًا أن اللجنة أنجزت دراستين هامتين خلال الفصل السابق، الأولى حول قضايا الصحة والسكان، والثانية عن استراتيجية الدواء في مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بنتائج هذه الدراسات.

من جانبه، قال الدكتور شوقي علام، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إن اللجنة تضم نخبة من الأعضاء أصحاب الكفاءة الفكرية والعلمية العالية، مؤكدًا أن العمل داخل اللجنة سيقوم على روح الفريق والمشاورة بين الأعضاء، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"، مشددًا على أن الحوار والمشاركة سيكونان منهج عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

